Удмуртия планирует субсидировать рейсы судов «Метеор» до Татарстана

Правительство Удмуртии намерено субсидировать рейсы судов на подводных крыльях «Метеор» по Каме до Татарстана. Об этом заявил глава агентства по туризму республики Юлия Бадаш, сообщает «Интерфакс».

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«Мы тоже, как и другие регионы, будем субсидировать непосредственно эти затраты»,— сказала госпожа Бадаш.

Суммы субсидирования в данный момент известны. Однако сейчас их прорабатывают более детально.

По словам госпожи Бадаш, с 2024 года Удмуртия намерена запустить рейсы «Метеоров» до Татарстана на постоянной основе.

"Ъ-Казань"