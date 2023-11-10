В Ростовской области протестировали речное судно «Валдай»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 10 ноября совершил первую тестовую поездку на речном судне «Валдай» в Ростове-на-Дону. Весной грядущего года судно начнет курсировать в рамках пассажирских маршрутов по реке Дон, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Уже приобретены два судна, второе прибудет до конца года. В навигацию 2024 года они начнут работать на постоянных маршрутах, и первыми по Дону станут направления на Азов, Константиновск, Семикаракорск, Романовскую. Будем двигаться в сторону Волгодонска. А в среднесрочной перспективе можно говорить о Ейске, можно говорить о Керчи и Ялте»,– цитирует пресс-служба слова губернатора.

Сообщается, что суда на подводных крыльях приобретены для возобновления пассажирских перевозок по воде в Ростовской области. Обслуживать пассажирские перевозки будет судоходная пассажирская компания «Дон». Теплоходы были построены Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева в Нижегородской области. Вместимость судов составляет 45 пассажиров. Они способны развивать скорость до 65 км/ч.

В сообщении властей также отмечается, что в следующем году регион приобретет морское судно на подводных крыльях «Метеор 120М» на 120 человек для обслуживания маршрута Ростов-Таганрог-Волгоград. В 2025 году будут закуплены по одному судну «Валдай» и «Метеор», а в 2026-м – ещё два «Метеора».

Анастасия Назарова