Бывшего сотрудника ГЖД обвиняют в нанесении ущерба компании на 8 млн рублей

Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом (структура Горьковской железной дороги). По данным прокуратуры, он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2018 года железнодорожник подписал акты о выполнении работ по ремонту подкрановых путей на станции Доскино. При этом он знал, что часть работ подрядчиком не выполнены, а при ремонте вместо новых использованы бывшие в употреблении материалы.

Следствие считает, что из-за действий обвиняемого железнодорожной организации причинен ущерб более чем на 8 млн руб. Уголовное дело будет рассматриваться в Канавинском районном суде Нижнего Новгорода. Расследование в отношении должностных лиц компании-подрядчика продолжается.

Андрей Репин