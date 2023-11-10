Поставки продукции в штат Санта-Катарина из Удмуртии обсудили представители сторон

Внешнеторговый оборот Удмуртии и Бразилии снизился после «ковидного» 2020 года и с тех пор не восстановился. Об этом рассказал заместитель председателя правительства республики – постоянный представитель главы региона при президенте России Константин Сунцов на встрече с секретарем по иностранным делам в правительстве штата Санта-Катарина (Бразилия) Джулиано Фроенером и заместителем министра по туризму штата Катианой Сейф.

Как отметил постпред, среди всех бразильских штатов Санта-Катарина, экономика которого основана на промышленности и горнодобывающей отрасли, развивается наиболее динамично. «Они заинтересованы в поставках удобрений и автомобильной мочевины, однако ключевой запрос на импорт — беспилотники. Нам есть, куда двигаться в рамках сотрудничества»,— рассказал господин Сунцов.