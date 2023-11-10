Кубанца осудили по обвинению в избиении бывшего мужа своей сожительницы

В Успенском районе Кубани осудили 53-летнего мужчину. Его обвинили в причинении телесных повреждений 42-летнему бывшему супругу своей сожительницы, повлекших по неосторожности его смерть, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В ведомстве рассказали, что конфликт между двумя мужчинами произошел в декабре прошлого года в селе Коноково, когда фигурант выпивал в одном доме с погибшим. В один момент мужчины поссорились, обвиняемый начал избивать оппонента, в том числе по голове. После этого обвиняемый уложил пострадавшего на диван и ушел спать. На утро конфликт продолжился и подсудимый вновь несколько раз ударил бывшего мужа сожительницы. Состояние потерпевшего ухудшилось, его госпитализировали, а 11 января нынешнего года мужчина скончался.

Подсудимого признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram