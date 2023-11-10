В Саратове проведут трамвайную экскурсию за 30 рублей

Саратовская мэрия организовала почти бесплатную трамвайную экскурсию. Приглашение опубликовала пресс-служба администрации.

Экскурсия «Трамвайные истории» пройдет в воскресенье, 12 ноября, на третьем маршруте «Мирный переулок — 6-я Дачная». Сотрудница городского центра имени Петра Столыпина доедет с пассажирами до остановки «Площадь Ленина» (3-я Дачная) и расскажет об истории саратовского общественного транспорта — от XIX века и конки до наших дней и скоростного трамвая. «Также участники экскурсии узнают о развитии территорий, мимо которых будут проезжать», — говорится в релизе.

Сама экскурсия бесплатная, но придется оплатить проезд — 30 руб., по безналичному расчету — 27. Старт от Мирного переулка в 14 часов.

Третий маршрут должны были закрыть на реконструкцию под скоростной трамвай еще месяц назад. После срыва работ на восьмом и девятом губернатор Роман Бусаргин принял решение перенести начало переоборудования путей «тройки» на неопределенный срок.

Дарья Васенина

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