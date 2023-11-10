Трансграничные валютные переводы россиян продолжают снижаться

В июле—сентябре 2023 года объемы валютных трансграничных переводов физических лиц снизились по сравнению с предыдущим кварталом на треть, до $2,7 млрд, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ (.pdf). Особенно сократились переводы в евро — более чем в два раза, до $1,4 млрд. При этом растет доля валютных переводов в дружественные страны. В третьем квартале на них приходилось две трети (67,7%) всех трансакций.

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Следует добавить, что рублевые трансграничные переводы, в отличие от валютных, выросли квартал к кварталу на 49 млрд руб., до 267 млрд руб. Как отмечает регулятор, хотя переводы в рублях связаны преимущественно с импортом и оплатой зарубежных покупок, часть из них может направляться на осуществление зарубежных инвестиций, в том числе в финансовые инструменты.