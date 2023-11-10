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Коммерсантъ FM
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Захарова: размещение ядерных отходов на Украине принимает ужасающий характер

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуация с размещением и хранением радиоактивных отходов на Украине принимает «угрожающий характер».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По ее данным, количество ядерных отходов, образовавшихся в результате переработки урановых руд на Приднепровском химическом заводе в городе Каменское (бывший Днепродзержинск), составляет 42 млн тонн. Как утверждает представитель МИД РФ, отходы хранятся там с нарушением требований безопасности. На территории завода и за ее пределами находится несколько хранилищ и цехов для получения закиси-окиси урана, площадь которых поставляет приблизительно 600 га, добавила Мария Захарова.

«Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что, в конечном счете, может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за ее пределами»,— подчеркнула дипломат.

Украинская сторона и представители МАГАТЭ эту информацию пока не комментируют.

Приднепровский химзавод расположен в городе Каменское Днепропетровской области Украины, сейчас предприятие не работает, оно огорожено от остальной территории города. На заводе производились урановые соли и технологические растворы из шлаков, получаемых при выплавке уранжелезосодержащих руд на доменной печи завода, где был обогащен уран для первой советской атомной бомбы. В советские времена завод работал в обстановке особой секретности. Только в 2001 году у Украины появилась возможность получить первичную информацию о радиоэкологической ситуации на предприятии. Образовывающиеся радиоактивные отходы складировались в овраги или глиняные карьеры прямо на территории химзавода.

Александр Кислов

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