Под Геленджиком завершают рекультивацию свалки

В селе Кабардинка под Геленджиком завершают рекультивацию мусорного полигона. За годы эксплуатации на свалке скопилось около 1,6 млн тонн отходов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин рассказал, что на полигоне сформировали и уплотнили откосы тела, уложили газодренажный слой. Работы на свалке ведутся в две смены – рекультивацией занимаются 50 человек и спецтехника.

Там, где уже уложили слои, сейчас сеют растительность. На нескольких участках полигона продолжаются работы по укладке геомембран, слоев геотекстиля, газодренажных слоев. Ведется также рекультивация полигонов в Краснодаре, Горячем Ключе и Славянске-на-Кубани.

Вячеслав Рыжков

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