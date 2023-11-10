Жителя Ростова посадят за похищение покупателя наркотиков

В Ярославской области суд признал виновным 25-летнего жителя Ростовского района в похищении человека в составе группы и вымогательстве у него денег. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в мае 2022 года подсудимый с двумя знакомыми увидел в Ярославле 20-летнего мужчину, искавшего закладки с наркотиками. Злоумышленники ударили пострадавшего, посадили в машину и увезли в Ростов, где несколько дней удерживали его в квартире. «При этом они высказывали в адрес потерпевшего угрозы, сопровождаемые нанесением побоев и демонстрацией оружия, и требовали передачи денежных средств в размере 200 тыс. руб.»,— рассказали в прокуратуре.

Друг пострадавшего передал похитителям ноутбук за 60 тыс. руб. и собранные 13,5 тыс. руб., чтобы молодого человека отпустили. Однако и после освобождения пострадавшего злоумышленники продолжали требовать деньги, что пресекли уже правоохранительные органы.

Приговор вынесли 25-летнему мужчине, он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) и п. «а, в» ч. 2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Дела других участников похищения выделены в отдельное производство.

Алла Чижова