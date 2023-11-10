Федеральные власти сократили дотации краевому бюджету на коммунальную инфраструктуру

Федеральные дотации краевому бюджету на 2024 год сократились на 1 млрд руб. Эти сумма была ранее запланирована в Фонде развития территорий на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

О том, что объем средств будет сокращен вчера на заседании рабочей группы по подготовке бюджета на 2024-2026 год сообщила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор. Она пояснила, что федерация произвела сокращения по межбюджетным трансфертам по всем субъектам РФ. В связи с уменьшением средств Фонда развития территорий в 2024 году также будет перераспределена софинансируемая часть расходов краевого бюджета, предусмотренная МинЖКХ и благоустройства Пермского края. Соответственно также будут сокращены расходы из краевого бюджета на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на сумму 511,3 млн рублей, запланированные ранее на 2024-2025 год.