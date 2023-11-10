Горьковская железная дорога на 14,8% увеличила контейнерные перевозки

В январе-октябре 2023 года контейнерные перевозки на Горьковской железной дороге (филиал РЖД) увеличились к десяти месяцам прошлого года на 14,8%, до 132 тыс. TEU. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Перевозки на внутреннем сообщении выросли на 16%, до 66,3 тыс. TEU, на экспортном – на 13%, до 65,8 тыс. Число груженых контейнеров увеличилось на 8,7% и составило 78,6 тыс. TEU.

В ГЖД отметили, что в контейнерах за десять месяцев перевезли 1,6 млн тонн грузов.

Владимир Зубарев