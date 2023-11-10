Курское ООО «Луч» вложит в расширение молочной фермы 100 млн рублей

ООО «Луч» из Курской области начало реконструкцию своего молочного комплекса. Компания планирует его расширение с 1,2 до 1,7 тыс. голов, сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве региона.

Объем инвестиций в проект составляет 100 млн руб. Параллельно компания продолжает строительство нового молочного комплекса в Мантуровском районе на 2,5 тыс. фуражных голов безпривязного содержания стоимостью 1,46 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Луч» зарегистрировано в Мантуровском районе Курской области. Единственный учредитель — Иван Голенищев. Компания также занимается растениеводством. Выручка за 2022 год — 2 млрд руб., чистая прибыль — 689 млн руб.

Олег Мухин

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