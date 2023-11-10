Чистить лес от сухостоя начали на улице Ворошилова в Ижевске

В столице Удмуртии в лесопосадке на улице Ворошилова подрядчик чистит участок от сухостоя и валежной древесины, а также убирает ненужную поросль и вывозит мусор. Завершить эти работы ему предстоит до конца ноября, сообщил во «ВКонтакте» замглавы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Красильников Фото: Михаил Красильников

Отмечается, что уборке подлежат погибшие деревья или аварийные, которые таковыми признали в ходе лесопатологических обследований. Собранные ветки перерабатывают в щепу для отсыпки тропинок в лесопосадке. Древесину и порубочные остатки передают многодетным или малоимущим семьям, а также семьям участников специальной военной операции.