Слава, «Ревизор» и суперзвезда «Иисус Христос — суперзвезда»

На следующей неделе в Челябинске можно посетить концерт Славы и Ирины Круг, послушать в новом звучании песни Markul и Сати Казановой. В театре – сходить на спектакли со знаменитыми артистами – «Особенности национальной женитьбы», «Ревизор» и «Ханума», а также увидеть рок-оперу «Иисус Христос – супервезда». В кино – посмотреть новый фильм-триллер «Синдром» с Оксаной Акиньшиной.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сати Казанова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерты

В Челябинском дворце культуры железнодорожников 12 ноября выступит певица Слава с новой музыкальной программой «Без тебя меня нет». По словам артистки, она посвящена ее фанатам и поклонникам. Гостей ждут популярные хиты и множество новинок из репертуара певицы. Стоимость билетов от 1,8 до 4,5 тыс. руб.

В «МТС Live Холле» 12 ноября пройдет сольный концерт Ирины Круг. Исполнительница выступит со своей новой программой и споет для гостей, как хиты сегодняшнего дня, так и песни, ставшие легендарными в дискографии певицы – «Тебе моя последняя любовь», «Королева», «Букет из белых роз». На концерте также появится сын артистки Александр Круг. Стоимость билетов — 3,5-5 тыс. руб.

В «Галактике развлечений» 12 ноября в рамках большого тура выступит Markul. Певец совместно с Live Band’ом исполнит свои песни в совершенно новом звучании – вместо привычных битов гости смогут услышать живой инструментал. Стоимость билетов от 1,8 до 4 тыс. руб. в зависимости от места.

В Центре международной торговли 17 ноября состоится концерт Сати Казановой с ее проектом Sati Ethnica. Слушатели смогут насладиться этнической и акустической. Фишкой концерта станет медитативное исполнение полюбившихся песен певицы. Стоимость билета – 1,5 и 3,5 тыс. руб. в зависимости от места.

Спектакли

Во Дворце культуры железнодорожников 11 ноября состоится спектакль «Особенности национальной женитьбы». Он поставлен на основе пьесы Александра Островского «Волки и овцы». Главную женскую роль сыграет Эвелина Бледанс. В центре сюжета – попытки молодой помещицы удачно выйти замуж за богатого купца. Классические каноны соблюдены с небольшой отсылкой на современность. Стоимость билета — от 2 до 4,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Гальцев

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Юрий Гальцев

Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

В Театре оперы и балета имени Глинки 13 ноября пройдет спектакль «Ревизор» по мотивам пьесы Николая Гоголя. Команда Санкт-Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина представит классический сюжет в новом виде – помимо «Ревизора», зрители увидят и «Театральный разъезд после представления новой комедии». Именно вторая пьеса, многим неизвестная, станет центром спектакля. Герои пьесы остались, но изменились под стать современности. Городничего сыграет заслуженный артист России Юрий Гальцев. Стоимость билетов от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 15 ноября пройдет спектакль «Ханума или Проделки свах» по мотивам грузинской пьесы Авксентия Цагарели. В центре – трагедия молодой девушки, не желающей выходить замуж за разорившегося князя. Зрители увидят сюжет произведения в новом исполнении со звонкой музыкой, яркими костюмами и декорациями. Главную женскую роль сыграет актриса Наталья Бочкарева. Стоимость билета — 2,3 - 4,5 тыс. руб.

В «МТС Live Холле» 16 ноября поставят легендарную рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда». Сюжет Священного писания развернется на сцене в двух действиях под рок-музыку и световые спецэффекты. Постановку отличает минимум декораций и отсутствие ярких костюмов, что заостряет внимание на танцах и пении актеров. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 3,5 тыс. руб.

Выставки

В Театре кукол имени Вольховского с 12 ноября стартует выставка «Больше чем экскурсия для всей семьи». На ней посетители получат возможность увидеть «закулисье» театра и посмотреть, как создается спектакль. Им будут доступны экскурсии в кабинет главного художника, столярный, швейный и осветительный цеха. Гостям покажут, как артисты и герои попадают на сцену. Входной билет – 250 руб.

Кино

В челябинских кинотеатрах начнут прокат нового фильма «Синдром» с актрисой Оксаной Акиньшиной в главной роли. Сюжет кино в жанре триллер строится вокруг автомобильной аварии, после которой героиня Маша перестает узнавать своего жестокого мужа Кирилла – он становится слишком идеальным. Девушка начинает замечать множество знаков и странных совпадений, говорящих о том, что сознание ее обманывает. Со стоимостью билета в зависимости от кинотеатра и времени можно ознакомиться на официальных сайтах покупки билетов.

Ольга Воробьева