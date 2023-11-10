Территория гаража обанкротившегося Миасского машзавода продана за 83 млн рублей

Состоялись торги по продаже имущества предприятия-банкрота АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Победителем признано ЗАО «Ламинарные системы» (Миасса), предложившее за территорию гаража наибольшую сумму – 83,1 млн руб. Сообщение о результатах торгов опубликовано на Федресурсе.

Начальная стоимость лота составляла 72,2 млн. Проданная территория гаража завода включает два земельных участка площадью 26,4 тыс. и 19,5 тыс. кв. м, 32 объекта недвижимости, среди которых гаражи, автомойка, автозаправочный пункт, склады, столярный и сварочный участки, кузница и другие. Также в перечне 29 единиц движимого имущества и пять единиц коммуникаций – доли в праве собственности на водопроводы, теплотрассу, ливневую и хозяйственную канализации.

Миасское ЗАО «Ламинарные системы» специализируются на производстве медицинского оборудования для чистых зон и помещений, в том числе изготавливает боксы микробиологической безопасности, шкафы для стерильного хранения, боксы ПЦР-диагностики, вытяжные шкафы. Предприятие расположено на Тургоякском шоссе, недалеко от Миасского машзавода. По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала компании «Ламинарные системы» принадлежит ЗАО «Южноуральская промышленная фирма „Челми“».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», АО «Миасский машиностроительный завод» был признан банкротом в июле 2022 года по заявлению самого предприятия, накопившего долги на 2,38 млрд руб. В реестр должника включены требования на сумму более 2 млрд руб. Крупнейшими кредиторами являются Россельхозбанк (1,3 млрд руб.) и «НОВАТЭК-Челябинск» (540 млн руб.). В августе конкурсный управляющий ММЗ Анатолий Селищев попросил суд привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия госкорпорацию «Роскосмос» и АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (Миасс, ГРЦ Макеева), которому принадлежит 100% уставного капитала машзавода.

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