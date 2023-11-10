Продажи НефАЗа в октябре снизились до 72 автобусов
Продажи НефАЗа по итогам октября 2023 года составили 72 автобуса, что на три единицы меньше, чем за тот же период 2022-го. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
На рынке новых автобусов в РФ НефАЗ занял четвертую строчку. Возглавил рейтинг ПАЗ с 426 проданными автобусов. В тройку также вошли китайский Yutong (144 единицы), за ним – российский Volgabus (136).
Всего в России за октябрь этого года реализовали 1 тыс. новых автобусов. Это на 66% больше, чем годом ранее.