Продажи НефАЗа в октябре снизились до 72 автобусов

Продажи НефАЗа по итогам октября 2023 года составили 72 автобуса, что на три единицы меньше, чем за тот же период 2022-го. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На рынке новых автобусов в РФ НефАЗ занял четвертую строчку. Возглавил рейтинг ПАЗ с 426 проданными автобусов. В тройку также вошли китайский Yutong (144 единицы), за ним – российский Volgabus (136).

Всего в России за октябрь этого года реализовали 1 тыс. новых автобусов. Это на 66% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"