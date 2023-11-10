Власти Перми заплатят за информацию о нелегальных граффитистах

Власти Перми начнут выплачивать вознаграждение за содействие в выявлении нелегальных граффитистов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Планируется, что в 2024 году выплаты смогут получить пермяки, содействующие в выявлении и установлении личности нарушителей — тех, кто наносит на фасады зданий надписи, графические рисунки и иные изображения вне специально отведенных для этого мест. Проект постановления об установлении расходного обязательства на оказание поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, направлен на антикоррупционную экспертизу. После утверждения расходного обязательства станет возможным определить сумму и порядок получения выплат.

С начала 2023 года в Перми выявлено около 14 тыс. несанкционированных графических рисунков. Ежемесячно в адрес МВД России по Перми направляется реестр мест систематического нанесения незаконных граффити, зафиксированных специалистами городской административно-технической инспекции. Например, в прошлом месяце была установлена личность нарушителя, который нарисовал граффити на опорах освещения на Комсомольском проспекте.