На ремонт светодиодных конструкций Дома республики направят около 2 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» по итогам аукциона выбрало подрядчика текущего ремонта сборных световых декоративных конструкций на здании Дома республики по улице Тукаева, 46, сообщается на сайте госзакупок. Единственный участник торгов предложил исполнить контракт по начальной цене, за 1,79 млн руб. Название компании в протоколе не указано.

По условиям контракта, подрядчику необходимо, в том числе, обновить осветительное оборудование, заменить или отремонтировать распределительные и клеммные коробки, блоки питания и электросети.

В сборных световых декоративных конструкциях компания обязана заменить три «больших снежинки», шесть консолей, два «фонаря», арку, «фонтан», две «елки» и десять «сосулек». Гарантийный срок ремонта — полгода.

Майя Иванова

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