На мосту через Северский Донец прошли приемочные испытания

«Автодор» завершает реконструкцию моста через Северский Донец на 930 км трассы М-4 «Дон». Искусственное сооружение успешно выдержало статистические и динамические испытания, сообщает пресс-служба госкомпании.

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В рамках испытаний по мосту протяженностью 400 м проехало 10 самосвалов весом по 30 т каждый. Машины расставляли в разные места сооружения, определив фактические усилия деформации конструкции и сверив их с расчетными значениями. Также грузовые автомобили проехали по мосту с разной скоростью, пока специалисты измеряли напряжение и деформацию пролетного строения.

Мост через Северский Донец был закрыт на реконструкцию в 2019 году. После завершения ремонта, ширина проезжей части сооружения увеличится до 11,2 м., для пешеходов будет обустроен тротуар шириной 2,2 м.

Анастасия Назарова