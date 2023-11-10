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Умерла второй дублер Терешковой Валентина Пономарева

Космонавт, полковник-инженер Валентина Пономарева умерла 8 ноября на 91-м году жизни. Она была вторым дублером Валентины Терешковой — первой женщины, полетевшей в космос.

Валентина Пономарева

Валентина Пономарева

Фото: Роскосмос

Валентина Пономарева

Фото: Роскосмос

«Прощание с Валентиной Пономаревой состоится в субботу, 11 ноября 2023 года, в 12:00 по московскому времени в Доме космонавтов Звездного городка. Ее похоронят на кладбище деревни Леониха»,— сообщили в «Роскосмосе».

В 1950-х годах Валентина Пономарева осваивала навыки полета на самолетах По-2, Як-18, реактивном истребителе МиГ-15. В 1962 году ее назначили слушателем-космонавтом 2-го отряда Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР, позднее — космонавтом 1-го отряда. В июне 1963 года была вторым дублером пилота «Востока-6» Валентины Терешковой.

После расформирования женской группы в 1969 году госпожа Пономарева была отчислена из отряда. С 1988 года она работала в Институте истории естествознания и техники Академии наук СССР (РАН). В 2002 году была выпущена ее автобиографическая книга «Женское лицо космоса».

Лусине Баласян

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