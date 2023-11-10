В Саратовской области начальник колонии задержан по подозрению во взятке

Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области задержало начальника исправительной колонии по подозрению в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, подозреваемый, будучи начальником одной из структур Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), с мая по сентябрь 2023 года получил от родственников осужденного в общей сложности 420 тыс. руб. Деньги предназначались «за ослабление режима содержания осужденного».

В СКР отметили, что факты установили сотрудники УФСБ по региону совместно с отделом собственной безопасности ФСИН.

Из опубликованных кадров задержания следует, что мероприятие провели в Энгельсе возле пункта дорожной полиции у моста в Саратов. В автомобиле подозреваемого обнаружили конверт с 50 тыс. руб. наличными.

На данный момент с фигурантом проводятся следственные действия.

Никита Маркелов

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