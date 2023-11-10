Гендиректор пермской УК, по вине которой погибла женщина, предстанет перед судом

СУ СКР по Пермскому краю окончило расследование уголовного дела в отношении гендиректора управляющий компании ООО «Кристалл» Александра Гордеечева, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю после того, как из-за падения глыбы льда с крыши дома по ул. Адмирала Ушакова, 20, погибла женщина. Здание обслуживало ООО «Кристалл». В ходе следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.