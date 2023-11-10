В 18 населенных пунктах Кубани отремонтировали подстанции
Энергетики отремонтировали подстанции в 18 населенных пунктах Кубани. В частности, специалисты компании «Россети Кубань» выполнили годовой план ремонта и техобслуживания в Лабинском районе, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник рассказал, что энергетики подготовили 12 питающих центров, которые обеспечивают энергией больше 60 тыс. потребителей. От них питаются также 75 социальных объектов в трех муниципалитетах края.
Специалисты выполнили капремонт различных объектов электросетевого комплекса. Там, где было необходимо, обновили оборудование.
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