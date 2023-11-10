На Всемирный день шопинга и «черную пятницу», когда онлайн-площадки устраивают самые масштабные распродажи, «МегаФон» предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Оператор обнулит стоимость трафика на десять популярных торговых платформ: Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс Маркет», «СберМаркет», «Авито», «Юла», Taobao, AliExpress и KazanExpress. Безлимитный доступ к онлайн-площадкам будет открыт на четыре дня — 11 ноября и затем с 24 по 26 ноября. Обнуление стоимости трафика произойдет автоматически у всех клиентов с положительным балансом счета.

Производитель принтеров HP приступил к ликвидации российской «дочки». Юрлицо HP Inc. было зарегистрировано в 2015 году. Компания занималась продажами, техподдержкой и гарантийным обслуживанием. Прошлой весной американский производитель приостановил поставки, а спустя несколько месяц завершил операции на местном рынке. Чистый убыток в 2022 году составил 1,7 млрд руб., сообщает РБК.

Акционеры Fix Price проголосовали за перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан в международный финансовый центр «Астана». Представители пояснили, что Казахстан входит в топ-3 крупнейших рынков для Fix Price, там открыто более 250 магазинов и работает около 1,6 тыс. сотрудников. Кроме того, с октября депозитарные расписки Fix Price торгуются на бирже Астаны.