Жителя Саратовской области приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство

В Саратовской области суд рассмотрел дело о тройном убийстве в Балашове, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Имя фигуранта уточнила пресс-служба Саратовского областного суда.

38-летнего Николая Белоедова признали виновным в убийстве троих лиц, двое из которых выполняли общественный долг (пп. «а» и «б» ч.2 ст. 105 УК РФ). Инцидент произошел вечером 31 июля, когда фигурант был пьян.

Мужчина распивал алкоголь с сожительницей в доме своей матери. Пара поссорилась, и злоумышленник начал избивать девушку руками, стеклянным бокалом и ножом — всего он нанес свыше 33 ударов по разным частям тела.

Мать Николая Белоедова попыталась оттащить сына от женщины, обхватив его сзади руками, но в ответ балашовец не менее 14 раз ударил ее руками и ножом. Родительница скончалась на месте.

«В этот момент сожительница Белоедова смогла выбежать на улицу и направилась к проживавшему по соседству мужчине, которому сообщила о происходящем. Подсудимый проследовал за потерпевшей. Желая воспрепятствовать злоумышленнику, сосед попытался отобрать из рук подсудимого нож, но тот нанес мужчине не менее 10 ударов клинком ножа, которые оказались для потерпевшего смертельными», — говорится в релизе.

Затем сожительница злоумышленника выбежала на улицу, где упала и скончалась от полученных травм. Следовавший за девушкой Белоедов оттащил тело в кусты и накрыл ветками.

Вину балашовец признал в полном объеме. Саратовский областной суд приговорил мужчину к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Дарья Васенина

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