В Казани директора турфирмы осудят за мошенничество на 3,6 млн рублей
В Казани будут судить 30-летнюю директора туристической фирмы. Ее обвиняют в мошенничестве на 3,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие считает, что с февраля по октябрь прошлого года обвиняемая, будучи гендиректором компании «Квик-Тревел», привлекала средства клиентов по договорам о подборе и бронировании. Однако взятые на себя обязательства она выполнять не планировала.
Ее жертвами стали 18 человек. Они оценили ущерб более чем на 3,6 млн руб.
Вину женщина признала. Ее дело передали в Ново-Савиновский районный суд Казани.