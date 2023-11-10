В Казани директора турфирмы осудят за мошенничество на 3,6 млн рублей

В Казани будут судить 30-летнюю директора туристической фирмы. Ее обвиняют в мошенничестве на 3,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с февраля по октябрь прошлого года обвиняемая, будучи гендиректором компании «Квик-Тревел», привлекала средства клиентов по договорам о подборе и бронировании. Однако взятые на себя обязательства она выполнять не планировала.

Ее жертвами стали 18 человек. Они оценили ущерб более чем на 3,6 млн руб.

Вину женщина признала. Ее дело передали в Ново-Савиновский районный суд Казани.

"Ъ-Казань"