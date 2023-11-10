Краевые власти продолжают получать градостроительные полномочия мэрии Перми

В региональное заксобрание внесен проект закона, предполагающий продолжение передачи градостроительных полномочий от администрации Перми к краевым властям. Как сообщают в телеграм-канале заксобрания, в случае одобрения законопроекта с муниципального на региональный уровень перейдут полномочия по подготовке документации по планировке территории Перми для размещения объектов местного значения и образования земельных участков под многоквартирными домами. Краевые власти смогут вносить изменения в эту документацию по планировке.

Кроме того, правительство будет изымать участки для проектов комплексного развития территорий жилой и нежилой застройки, а также объекты недвижимости. Профильные ведомства будут заключать соглашения об изъятии земельных участков и недвижимости, обращаться в суд для изъятия или прекращения прав на нее к собственникам.

Выполнять новые функции будет единый центр компетенций. В минимуществе говорят, что создание такого центра позволит повысить качество выполняемых работ и уменьшить сроки подготовки, согласования и проверки документации по планировке территории. «Вопросы, связанные с реализацией градостроительной политики в регионе, будут решаться значительно оперативнее»,— отмечают в ведомстве.

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 2024 года. Планируется, что документ рассмотрят на заседании краевого парламента 30 ноября в двух чтениях.

Напомним, краевые власти начали процесс передачи градполномочий с муниципального на региональный уровень в 2020 году, когда Пермская дума поддержала эту инициативу. С 2021 года от мэрии Перми к региональному правительству перешли полномочия по подготовке и утверждению генплана города, по его изменению, утверждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ), подготовке и утверждению документации по планировке территорий и прочему. С 2022 года правительство стало также выдавать градпланы участков, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Помимо этого, правительство региона объединит городской и краевой институты территориального планирования в единый центр компетенций.