После диспансеризации жителя Удмуртии экстренно прооперировали из-за пневмоторакса

В столице Удмуртии врачи спасли жизнь 66-летнего мужчины, который пришел на диспансеризацию. Однако в результате флюорографии у него обнаружили спонтанный пневмоторакс, то есть опасное для жизни нарушение целостности ткани легкого. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Мужчина направили в отделение торакальной хирургии ГКБ №9 и прооперировали. В настоящее время он проходит лечение.

По данным врачей, опасные для жизни заболевания часто выявляются во время диспансеризации. Так, за 10 месяцев во время профилактических мероприятий впервые установили 24,9 тыс. заболеваний. Всего же с января по октябрь диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 327,2 тыс. жителей Удмуртии.