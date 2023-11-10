В Челябинске на реконструкцию очистных сооружений направят еще 806 млн рублей

Челябинское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» объявило электронный аукциона на выполнение третьего этапа реконструкции очистных сооружений канализации. Начальная цена контракта составляет 806,2 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В ходе очередного этапа планируется создание станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, реконструкция бактериологической лаборатории и трансформаторной подстанции, а также ряд других работ. Срок завершения работы – до 1 ноября 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 ноября. Итоги торгов планируется подвести 21 ноября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», реконструкция очистных сооружений канализации, расположенных в Металлургическом районе Челябинске, началась в середине прошлого года. Проект предусматривает пять этапов. Контракт на выполнение первого и четвертого этапов стоимостью почти 1,5 млрд руб. исполняет московская компания «Ротек». Окончание работ запланировано на весну 2024 года.

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