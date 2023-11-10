Нижегородская мэрия намерена открыть четыре кредитные линии на 2 млрд рублей

Администрация Нижнего Новгорода начала поиск банков, готовых открыть для нее четыре невозобновляемые кредитные линии с лимитом 500 млн руб. каждая, сообщается на сайте госзакупок.

Процентная ставка по привлекаемым кредитам не должна превышать 16% годовых. Заявки от банков на участие в конкурсах принимаются до 28 ноября. Сами конкурсы пройдут 30 ноября.

Начальная цена лотов на трех аукционах составляет 80 млн руб., на одном — 26,3 млн руб. Три кредитные линии рассчитаны на срок до одного года, четвертая — на 120 дней.

Андрей Репин