Создание распредцентра «Мираторга» на Белгородчине подорожало до 4 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство оптово-распределительного центра «Мираторга» в Корочанском районе Белгородской области выросл с 3,8 млрд до 4 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, объект построен, вводится в эксплуатацию. На нем будет создано 140 рабочих мест.

«Я уверен, что это не последний крупный инвестиционный проект, который мы реализуем на территории нашего региона, планов у нас много. Несмотря на достаточно непростую оперативную обстановку, мы стараемся темпы развития региона не снижать»,— сказал губернатор.

«Мираторг» и Белгородская область подписали соглашение о строительстве распредцентра на территории перерабатывающего предприятия ЗАО «СК “Короча”» на Санкт-Петербургском экономическом форуме в прошлом году. Изначально объем инвестиций оценивался в 3,8 млрд руб. Планировалось, что мощность комплекса составит 30 тыс. паллето-мест. По данным агрохолдинга, распредцентр позволит оптимизировать логистику поставок продукции глубокой переработки. Запустить объект планировалось в четвертом квартале 2023 года.

Алина Морозова

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