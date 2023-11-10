Специальные предложения и скидки ждут клиентов Сбера в «Зеленый день»

С 9 по 12 ноября крупнейший банк России Сбер в шестой раз проводит уже традиционную акцию «Зеленый день». Четыре дня клиентов Сбера ждут кешбэки, огромные скидки и подарки. Подписывайтесь на СберПрайм и СберПрайм+, участвуйте в акции и получайте специальные праздничные предложения. Рассказываем, какие выгоды ждут клиентов в дни проведения Зеленого дня.

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Что такое «Зеленый день» в Сбербанке?

Зеленый день — это единственная в мире распродажа не только товаров и услуг, а еще и уникальных предложений по банковским продуктам. Клиенты Сбера ежегодно ждут и планируют покупки под эту акцию. Аналогов Зеленому дню в мире нет.

В дни акции Сбер предлагает возможности с выгодой, чтобы решить финансовые вопросы и задачи в различных сферах жизни своих клиентов. Это поможет сэкономить время и деньги.

В чем уникальность акции?

В этом году сроки проведения акции продлены с двух, как это было раньше, до четырех дней. Для клиентов с подпиской предложения акции доступны с 6 по 12 ноября, то есть на три дня раньше.

Владельцев с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ в Зеленый день ждут самые выгодные предложения. Таким клиентам на три дня раньше начислится кешбэк с бонусами СберСпасибо, а скидки будут гораздо больше.

Какие выгоды ждут клиентов в Зеленый день?

Мегамаркет: с Мегамаркетом в Зеленый день шопинг станет особенно привлекательным и приятным — для подписчиков повышенный кешбэк составит до 80% бонусами СберСпасибо, при оплате картами Сбера или через платежную систему SberPay (без подписки СберПрайм) — до 60%, при оплате картами любых других банков — до 50%. А с 9 ноября кешбэк станет еще больше. Кроме того, МегаМаркет предложит скидки до 85%, а на избранные товары — до 45% от первой цены на рынке.

СберМаркет: с подпиской на СберМаркет у клиентов будет возможность вернуть бонусами СберСпасибо 100% суммы за покупку отдельных товаров, а также их ждут дополнительные бонусы. Кроме этого СберМаркет разыграет среди своих пользователей один миллион бонусов СберСпасибо. Чтобы принять участие до окончания акции необходимо сделать хотя бы один заказ в СберМаркете из любого магазина или ресторана и оплатить его СберКартой.

Самокат: в период проведения акции клиенты смогут приобрести всё нужное для комфортного быта с кешбэком 5%. А на первый заказ новые клиенты сервиса получат кешбэк 20%. С подпиской СберПрайм или СберПрайм+ кешбэк на первый заказ будет еще выше — 25%, а на все остальные заказы — от 7 до 11% (это будет зависеть от суммы заказа).

СБЕР ЕАПТЕКА: с подпиской СберПрайм до 12 ноября клиенты смогут вернуть бонусами СберСпасибо 25% за покупки свыше 1750 руб. С 9 по 12 ноября остальные участники программы лояльности вернут до 20% за покупки на эту же сумму.

При оформлении СберКарты клиенты смогут получить кешбэк бонусами СберСпасибо. При первой покупке новым владельцам СберКарты начислится 2 тысячи бонусов. Другой приятный сюрприз предусмотрен при открытии первой дебетовой карты — 10% кешбэка за покупки в супермаркетах до конца ноября.

Если же вы решили оформить кредит в дни акции с 6 по 12 ноября, банк каждый месяц будет начислять кешбэк бонусами СберСпасибо в размере 4% от ставки при наличии подписки СберПрайм+ или пакета услуг СберПремьер. Если кредит уже оформлен в дни акции, а подписки или пакета еще нет, то сразу после их подключения начнет начисляться кешбэк.

Всеми скидками и предложениями в этом году можно воспользоваться в СберБанк Онлайн, на сайте sber.ru и на сайтах и мобильных приложениях партнеров.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г.

«ПАО Сбербанк».