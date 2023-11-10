Аграрии Ставропольского края собрали 9 млн тонн зерновых в 2023 году

Предприятия Ставрополья полностью завершили уборку зерновых и зернобобовых в регионе. Краевой урожай 2023 года превысил 9 млн т, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Отмечается, что последней с полей убирали кукурузу, которой было намолочено 828 тыс. т – на уровне прошлогоднего урожая. Большая часть кукурузы была собрана в Новоалександровском округе. Более 100 тыс. т собрали хозяйства в Предгорном и Кочубеевском округах.

«Апанасенковский округ благодаря использованию технологий орошения показал урожайность 127 ц/га – это в два раза больше среднего показателя по краю»,– написал Владимир Владимиров.

Анастасия Назарова