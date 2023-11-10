Казанский ресторан уволит сотрудников после инцидента с участниками СВО

Казанский ресторан Med kitchen уволит своих сотрудников после инцидента с участниками спецоперации, которых не пустили в заведение из-за военной формы. Об этом говорится в сообщении предприятия в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Напомним, об инциденте стало известно сегодня, 10 ноября, утром. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», сотрудники трех заведений, включая ресторан Med kitchen, не пустили участников, так как «военную форму они приравняли к спортивной». Позже в мэрии Казани заявили, что клубы должны пускать людей в военной форме.

«Пожалуйста, давайте остановим этот конфликт, мы обещаем разобраться во всех вопросах, что задели честь военнослужащих ребят. Мир самое важное, что нам необходимо сохранить в нашей стране. Мы хотели бы лично поговорить с участниками данного инцидента , чтобы извиниться в живом диалоге»,— говорится в сообщении ресторана.

"Ъ-Казань"