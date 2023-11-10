В Челябинске завершается строительство завода по производству роботов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на пленарной дискуссии Русского экономического форума назвал роботизацию приоритетным направлением региона. Он сообщил, что в городе завершается строительство серийного завода по производству роботов, которые в будущем будут использоваться в машиностроении и обороно-промышленных комплексах.

В разработке находятся роботы с полностью отечественным программным обеспечением и грузоподъемностью 60, 120 и 240 кг. Для первой партии планируют создать около 600 штук. Строительством завода занимается компания «Русский робот» совместно с ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ).

Новый завод объединит усилия с Южноуральским государственным университетом. Учебное заведение запустит новое направление по робототехнике и откроет дополнительную кафедру.

«Это комплексный проект. Суть в том, что мы сможем в условиях демографической проблемы повысить существенно производительность труда, увеличить заработную плату, ограничить миграционную политику, ориентироваться на наших жителей и на тех людей, которые могут активно заниматься наукой», — сообщает Алексей Текслер.

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