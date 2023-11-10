Водитель-пенсионер в Ижевске сбил подростков на пешеходном переходе и скрылся

В столице Удмуртии 9 ноября около 18:00 под колеса LADA Largus на улице 10 лет Октября попали 16-летние юноша и девушка. В момент аварии подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате аварии пешеходы получили травмы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя. Им оказался 70-летний мужчина. После задержания у виновника установили состояние алкогольного опьянения.