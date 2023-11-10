На уральской трассе столкнулись два грузовика, движение на участке ограничено

На 60 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись два грузовика. В результате ДТП пострадал один из водителей, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 60 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись грузовики Mercedes и Daf

Фото: ГИБДД Свердловской области На 60 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись грузовики Mercedes и Daf

Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным Госавтоинспекции, грузовик Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daf в составе с прицепом. Водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести, сейчас медики оказывают ему помощь.

Движение участке трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничено в оба направления. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Upd: по данным ГИБДД на 16:16, движение на участке трассы полностью восстановлено.

Полина Хабарова

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