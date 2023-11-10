В поселке Нагаево под Уфой построят детсад и дом культуры

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания квартала улиц Арсланова, Кокина, 65-летия Победы, Рощинской и бульвара Хасанова в поселке Нагаево.

Площадь территории составляет 11,3 га. Планируется в первую очередь построить детский сад на 345 мест, во вторую — новый корпус дополнительного образования при существующей школе №147, а также дом культуры. Предлагается разместить 123 открытых парковочных места. Сноса зданий в квартале не предполагается.

Влада Шипилова

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