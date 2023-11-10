В Оренбуржье трое осуждены по делу о мошенничестве с бюджетом на 8 млн рублей

Бывшие бухгалтеры и глава муниципального казенного учреждения из Оренбургской области признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им инкриминируется хищение более восьми млн руб. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые с 15 ноября 2016 по 14 сентября 2021 года, используя служебное положение, «систематически совершали хищения муниципальных бюджетных средств» на оплату труда сотрудникам общеобразовательных учреждений Абдулино.

Силовики установили, что обвиняемые включали недостоверные сведения в платежные документы на подконтрольных им лиц, которых заранее ввели в заблуждение относительно совершаемых действий.

Это позволило фигурантам дела похитить бюджетные средства на сумму свыше восьми млн руб. Суд приговорил каждую из двух бывших бухгалтеров учреждения к полутора годам колонии общего режима и штрафу на сумму 300 тыс. руб.

Экс-директор организации приговорен к двум годам колонии общего режима и аналогичному штрафу. Кроме того, он лишился права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, включая распоряжение деньгами в государственных и муниципальных учреждениях.

Также по иску прокурора с обвиняемых была солидарно взыскана в доход бюджета Абдулино сумма хищений. Приговор не вступил в законную силу.

Георгий Портнов