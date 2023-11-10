«Умницы и умники»: в Свердловской области проходит отборочный этап олимпиады

В Свердловской области во второй раз пройдет региональный отбор для участия во всероссийской телевизионной олимпиаде «Умницы и умники». Ученики десятых классов могут подать заявки на участие до 26 ноября на сайте фонда «Золотое сечение» (https://ereg.zsfond.ru).

Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Эмпатия»

Справка: Программа «Умницы и умники» выходит на Первом канале с 1992 года. Победители проекта получают льготы при поступлении на бесплатное обучение в МГИМО. Региональные отборочные туры олимпиады проходят в более чем 20 субъектах России. Организаторами регионального этапа в Свердловской области являются министерство образования и молодежной политики, благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова, акционера корпорации «ВСМПО-Ависма», а также фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Проект поддерживают ведущие уральские вузы.

Отборочный этап, который будет проходить в свердловских школах в начале декабря, будет состоять из эссе и вопросов на эрудицию. Тех, кто успешно справится с заданиями, пригласят на финальный этап отбора в Екатеринбург. Он состоится в апреле-мае 2024 года и будет проходить в формате, приближенном к правилам олимпиады, — с полуфинальными и финальными агонами, орденами, агонистами и теоретиками. Чтобы лучше подготовиться к очному этапу, участники смогут бесплатно пройти дистанционные курсы от организаторов. По итогам финального этапа регионального отбора будут определены три победителя, а также, возможно, по решению жюри будут отобраны дополнительные призеры. Все они смогут принять участие в телевизионной олимпиаде «Умницы и умники» в Москве.

Расходы по организации поездки возьмет на себя благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова, акционера ВСМПО-АВИСМА. Он также выделит трем победителям регионального отбора гранты на сумму 100 тыс. руб. Если участник победит в итоговой олимпиаде и поступит без экзаменов в МГИМО, то он также сможет претендовать на специальную ежемесячную стипендию от фонда в размере 50 тыс. руб. Если победитель регионального этапа поступит в один из вузов Свердловской области, то фонд будет выплачивать ему стипендию в течение всего учебного года в размере 30 тыс. руб. Стипендия для призера олимпиады составит 20 тыс. руб. в месяц.

Напомним, что весной 2023 года в Екатеринбурге прошел первый в истории передачи региональный отборочный тур олимпиады «Умницы и умники». Шестеро уральских школьников-победителей в середине ноября поедут в Москву, чтобы представить Свердловскую область в новом сезоне.