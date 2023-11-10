Суд Геленджика обязал ТОС актуализировать схему газоснабжения

В Геленджике суд обязал орган самоуправления актуализировать схему газоснабжения. Главе администрации вынесли представление по устранению недочетов, однако мер принято не было, заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура города из-за бездействия органа самоуправления обратилась в суд. Надзорный орган направил исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации. Схему газоснабжения необходимо привести в соответствие с генпланом.

«Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города»,— заключили в ведомстве.

Вячеслав Рыжков

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