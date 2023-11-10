В Казани уровень безработицы составил 0,38%

Уровень безработицы в настоящее время в Казани составляет всего 0,38%. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин, передает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Казалось бы, с одной стороны, надо порадоваться рекордно низкому показателю по уровню безработицы, который составляет 0,38%. И все же эта цифра вызывает у нас не радость, а волнение и тревогу»,— сказал господин Метшин.

По его словам, всего в Казани открыты до 30 тыс. вакансий. На каждую, по данным сервиса Headhunter, приходится менее четырех резюме.

Господин Метшин добавил, что всего на средних и крупных промпредприятиях Казани в настоящее время трудятся 210 тыс. человек.

"Ъ-Казань"