Новосибирский суд отказал прокурору в увольнении главы района из-за утраты доверия

Суд отказал прокуратуре в иске о досрочном прекращении полномочий главы Убинского района (Новосибирская область) Олега Конюка в связи с утратой доверия. «В удовлетворении исковых требований отказано», — указывается в аккаунте новосибирских судов в соцсети «Вконтакте». Причины, по которым был отклонен иск прокуратуры, не указываются. В судебном заседании была оглашена только резолютивная часть решения.

Основанием для обращения прокуратуры в суд послужили материалы проверки. Она установила, что в должности замглавы администрации работает двоюродная сестра чиновника, имеются родственные связи с оператором отдела по ГО И ЧС, что, по мнению прокуратуры, прямо указывает на наличие конфликта интересов.

«Принимая во внимание, что по представлению прокурора советом депутатов Убинского района процедура о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования не инициирована, прокурор Убинского района, действуя в защиту жителей района, обратился в суд с настоящим иском», — ранее указывалось в материалах Барабинского суда (там рассматривался иск)

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2021 года главу Убинского района Олега Конюка и четырех фигурантов осудили за незаконную охоту на лосей. Всех пятерых суд признал виновными по ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц с причинением особо крупного ущерба), назначив им штрафы на общую сумму 3,5 млн руб. В июне 2022 года райсовет отправил главу в отставку (он занимал этот пост с 2010 года), а затем объявил новый конкурс.

В июле 2022 года решением сессии убинского райсовета Олег Конюк вновь был избран главой района. Руководитель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн направил обращение генпрокурору Игорю Краснову и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в связи с избранием Олега Конюка главой Убинского района региона. Избрание руководителем района человека, не раз находившегося под уголовным преследованием, парламентарий считает «дискредитацией государства и органов власти».

В правительстве Новосибирской области заявили, что считают, что выдвижение Олега Конюка на пост главы Убинского района региона прошло без нарушения законодательства. Оснований для его отстранения от участия в выборах не было, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе губернатора Андрея Травникова.

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Илья Николаев