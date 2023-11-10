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Коммерсантъ FM
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Между рассрочкой и ипотекой

Светлана Бардина — о выборе инструментов для приобретения жилья

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как часто покупатели недвижимости в Москве берут ипотеку.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Девелоперы предлагают несколько финансовых инструментов для покупки жилья в новостройках. Это и беспроцентная рассрочка на несколько лет, и субсидированная ипотека. И потенциальные покупатели все чаще отдают предпочтение именно им. Кому-то удобнее не перечислять всю сумму за квартиру сразу, так как не хочется снимать деньги с депозитов. Кто-то изначально планирует переуступить свой договор долевого участия и вносит только, к примеру, 30% от стоимости лота.

С начала июля по конец сентября на первичном рынке недвижимости в Москве — в старых ее границах — оформили почти 22 тыс. сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 60%, посчитали специалисты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». На сделки с привлечением банковских средств пришлось три четверти от общего числа. Доля обычных сделок — без ипотеки — в 2022 году снизилась на 25%, с 45% в начале года до 20% в конце. В этом году она не поднималась выше 26%.

Средняя стоимость квартиры в бизнес- и премиум-классах, купленная без использования денег банка, выше на 30%, чем приобретенная в ипотеку, отмечают брокеры. В бизнес-классе это 29 млн руб., в премиуме — 83 млн руб. Это объясняется большей площадью квартир (на 25%): в бизнес-классе средняя площадь составляет 62 кв. м, в премиум-классе — почти 100 кв. м. В комфортклассе квартиры, купленные в ипотеку и без нее, по цене и площади практически не отличаются: 39 «квадратов» при средней стоимости 14,5 млн руб.

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