«Финтех смотрит в будущее позитивно»

Будущее цифрового рубля, искусственный интеллект и развитие блокчейна — российские власти и крупные отечественные IT-компании обсудили ключевые тенденции 2023 года на московском форуме Finopolis. С какими вызовами сталкивается рынок информационных технологий в финансовой сфере? И как его участники решают возникающие задачи? Об этом корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов побеседовал с генеральным директором Холдинга Т1 Алексеем Фетисовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Холдинг T1 Фото: Холдинг T1

— Какие тренды на рынке вы отмечаете как IT-компания?

— Во-первых, спрос на технологический суверенитет. Он перешел из категории базовых вопросов выживания, которое было актуально в прошлом году, в категорию развития, поиска новых инновационных продуктов, позволяющих получить конкурентное преимущество. Мы видим большой запрос на технологии больших данных и искусственного интеллекта. Тема ИИ в целом крайне активно обсуждается на форуме Finopolis, ей была посвящена открывающая пленарная сессия. И мы замечаем большой потенциал в продуктах и сервисах, которые так или иначе опираются на эти технологии.

— Сейчас актуальна тема импортозамещения в разных сферах экономики. Как проходит IT-импортозамещение в финансовой отрасли?

— В целом хорошо. Для наших граждан финтех — это давно daily banking, то есть привычный, базовый уровень сервиса. Российские ведущие банки практически как IT-компании. Они нарастили очень серьезную экспертизу, полностью выстроили свой ландшафт. То есть вопрос импортозамещения для банков был актуален задолго до событий прошлого года, и в этом отношении сделан большой прогресс.

Конечно, есть какие-то вопросы, которые требуют особого внимания. Есть постановление правительства в части замещения значимых объектов критической информационной инфраструктуры. И сейчас для банков определенный вызов — перевести эти системы, в числе которых и АБС, базовые «сердца» банков, на которых работают расчеты, депозиты, кредиты, на импортозамещенный стек. Это если мы говорим о программном обеспечении.

Что касается оборудования, то, конечно, здесь задача решается всем миром. Мы наблюдаем прогресс в определенных направлениях, таких как сборка серверов, сетевые карты, ноутбуки, мониторы, базовая электроника. Понятно, что есть серьезный вызов в части микропроцессорной составляющей. Здесь наблюдается определенная зависимость. Я думаю, что будут формироваться коалиции участников на рынке, будут серьезные инвестиции, чтобы именно эту часть отставания ликвидировать. Но в целом финтех смотрит в будущее позитивно.

— А что сейчас в фокусе внимания Холдинга T1? И какие разработки вы представляете на форуме?

— Т1 — многопрофильный холдинг, и мы уделяем внимание разным новым направлениям. В принципе текущая ситуация для любого отечественного IT-разработчика или IT-производителя уникальна. Редко бывает, когда с рынка уходят конкуренты, обладающие огромной многолетней историей и серьезными именами. Появляется запрос от бизнеса на решения и сервисы одновременно с поддержкой государства. У нас много продуктов, но я бы хотел заострить внимание на одном из них.

Как раз на форуме Finopolis мы объявили о запуске нового решения, которое называется «Инчейн». Это уникальная система мониторинга и отслеживания цепочек трансакций, в которых участвует криптовалюта. Ни для кого не секрет, что за прошедший год доля криптовалютных операций увеличилась ввиду того, что в отношении нашей страны были введены серьезные ограничения. Они затронули в том числе и трансграничные расчеты. Рост платежей в криптовалюте также кратный. По данным Росфинмониторинга, только за девять месяцев этого года было проведено порядка 185 тыс. подобных операций — в три раза больше, чем в 2022 году.

— Для кого в первую очередь полезно это решение?

— Наши основные клиенты — это финансовые организации, банки и их подразделения, которые занимаются комплаенс-контролем и финансовым мониторингом. Им нужно обеспечить безопасность, убедиться, что их ресурсы не используются преступниками, в том числе с криптовалютой. И наш инструмент позволяет отследить цепочки подобных трансакций, найти недобросовестных владельцев адресов, определить принадлежность кошельков, сделать анализ деятельности конкретного узла в блокчейне, который является основой одной из криптовалют.

Большинство криптовалютных платежей начинается с обычной фиатной валюты. Есть обменники, сайты, Telegram-каналы. Но чаще всего люди просто переводят рубли в банк либо через СБП, либо по реквизитам счета и по номеру карты. Банкам важно, чтобы дальнейший путь этой трансакции не оказался связан с криминалом. В этом и есть ценность нашего инструмента, который нацелен в первую очередь на комплаенс-отделы банков, которые обеспечивают выполнение требований Росфинмониторинга, регулятора и в целом чистоту и законность финансовых операций.