На скамейки для Курултая Башкирии потратят до 1,5 млн рублей
ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 21 ноября выберет поставщика 294 складных скамеек для здания Курултая республики на улице Валиди, 40, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 1,5 млн руб., цена одной скамейки составляет 5,1 тыс. руб.
Скамейки из стального каркаса с настилом из пластика должны быть поставлены в течение 15 дней со дня заключения контракта. Длина каждой скамейки, оснащенной складными ножками, — 1,9 м, максимальная нагрузка — 280 кг. Гарантия на изделия должна составить один год.