На Кубани 14 соцобъектов получили положительное заключение экспертизы
В Краснодарском крае 14 социальных объектов получили положительное заключение экспертизы. Как сообщает пресс-служба администрации региона, среди них — школы, детские сады, медучреждения и спортивные объекты. Теперь муниципалитетам нужно оформить и подать заявки на финансирование, а также провести конкурсные отборы подрядчиков.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Госэкспертизу прошли семь проектов офисов врачей общей практики. Они появятся в Лабинске, станице Холмской Абинского района, станице Прочноокопская Новокубанского района, селе Новое Село Брюховецкого района, еще три — в сочинских селах Красная Воля, Каштаны и Верхний Юрт.
Детские сады планируют построить в Анапе — на 240 мест и в Краснодаре — на 230 мест. Положительные заключения получили проекты двух школ в Тимашевске и в Краснодаре. Экспертизу также прошли три спортобъекта: центр и спортзалы единоборств в Геленджике, Туапсинском и Новопокровском районах.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram