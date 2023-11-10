На Кубани 14 соцобъектов получили положительное заключение экспертизы

В Краснодарском крае 14 социальных объектов получили положительное заключение экспертизы. Как сообщает пресс-служба администрации региона, среди них — школы, детские сады, медучреждения и спортивные объекты. Теперь муниципалитетам нужно оформить и подать заявки на финансирование, а также провести конкурсные отборы подрядчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Госэкспертизу прошли семь проектов офисов врачей общей практики. Они появятся в Лабинске, станице Холмской Абинского района, станице Прочноокопская Новокубанского района, селе Новое Село Брюховецкого района, еще три — в сочинских селах Красная Воля, Каштаны и Верхний Юрт.

Детские сады планируют построить в Анапе — на 240 мест и в Краснодаре — на 230 мест. Положительные заключения получили проекты двух школ в Тимашевске и в Краснодаре. Экспертизу также прошли три спортобъекта: центр и спортзалы единоборств в Геленджике, Туапсинском и Новопокровском районах.

Татьяна Ручкина

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