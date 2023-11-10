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Донские коммунисты требуют демонтировать памятник барону Врангелю в Ростове

Ростовское отделение политической партии КПРФ выступило с требованием демонтировать бюст барона Петра Врангеля, установленный рядом со зданием Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса ДГТУ 7 ноября, в день 106-1 годовщины Октябрьской революции. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой на сайте партии.

В сообщении подчеркивается, что историко-просветительское общество имени императора Александра III, по чьей инициативе памятник и был установлен у здания корпуса ДГТУ по адресу ул. Казахская, 57А, утверждает, что бюст является символом борьбы с Советской Россией.

«Этот символ вызывает ассоциации с теми ужасными мучениями, пытками и смертями в результате белого террора, которые учинили солдаты Врангеля на юге России и в Крыму»,– отмечает пресс-служба донского отделения партии.

Авторы напоминают, что барон Петр Врангель несет ответственность за казни и расстрелы жителей Крыма, планы по заключению невыгодного для России союза с Францией. Также отмечается, что выпускники Второго Донского кадетского корпуса, созданного бароном, в годы Второй Мировой войны входили в Русский охранный корпус и принимали участие в нападении Германии на партизан-социалистов в Сербии и Боснии, а также в столкновениях с частями 57-й армии Красной Армии.

«Вот такой символ полной зависимости России от коллективного Запада нам предлагают инициаторы установки памятника в условиях проведения Специальной военной операции Российской Федерации»,– отмечает пресс-служба партии.

Члены партии настаивают, что патриотическое воспитание молодого поколения должно вестись на примерах героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. В то же время, памятник барону Петру Врангелю необходимо демонтировать.

Анастасия Назарова

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