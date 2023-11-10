Сенатор предлагает сократить рабочую неделю на час

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов (КПРФ) внес в Госдуму проект

федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. Законопроектом предлагается сократить рабочую неделю на один час за счет сокращения на один час рабочего дня в пятницу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Во тексте внесенного законопроекта отмечается, что продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному или праздничному дню, уменьшается на один час, а «нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 39 часов в неделю». Как отметил сенатор, сокращение рабочей недели не должно повлиять на уровень зарплаты.

Свою инициативу он объясняет тем, что «современные условия труда негативно

сказываются на психическом и моральном состоянии наемных рабочих», «большая часть работодателей вынуждает сотрудников работать сверхурочно», «пандемия и переход на удаленную работу еще сильнее стерли рамки привычного трудового графика», «люди стали работать нон-стоп», «это вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость, плохо влияет на психику человека и способствует снижению производительности труда».

Как бороться с неоплачиваемыми сверхурочными, сенатор не пояснил.

Законопроект уже зарегистрирован на в системе обеспечения законодательной

деятельности и направлен председателю Госдумы.

Андрей Васильев, Ульяновск